Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Philippe Paulin Keny 60'ta Kerim Avcı kaydetti.

Bu skorun ardından Bandırmaspor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 39 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 45 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.