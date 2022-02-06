Menemenspor 2-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Menemenspor sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup ederek çok kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonucun ardından Menemenspor, puanını 26'ya çıkardı. Adanaspor ise 32 puanda kaldı.