Denizlispor 2-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Denizlispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 21:03
Ev sahibi Denizlispor, ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Mücadelede Eyüspor'un gollerini 23. dakikada Pa Dibba ve 36. dakikada Umut Bulut kaydetti. Denizlispor'un golleri ise 66. dakikada Kevin Mayi ve 73. dakikada Bekir Turaç Böke'den geldi.
Bu sonucun ardından Denizlispor 20, Eyüpspor ise 37 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise kendi sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.