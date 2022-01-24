Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans hattını güçlendirdi. Turuncu-beyazlı takım, bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Yiğithan Güveli'yi renklerine bağladığını açıkladı. | Transfer haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ümraniyespor'da forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştır" denildi.