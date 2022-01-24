Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ümraniyespor'da forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştır" denildi.
HOŞGELDİN YİĞİTHAN GÜVELİ🔥🔥— Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) January 24, 2022
Kulübümüz, Ümraniyespor'da forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. pic.twitter.com/DDLFr4DNXR