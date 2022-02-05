Bursaspor 1-0 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET) (Bursaspor Altınordu maç özeti izle)

TFF 1. Lig'de haftanın en kritik maçlarından biri olan Bursaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 28. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.