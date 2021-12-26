Yılport Samsunspor 2-2 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig’in 19. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın gollerini Samsunspor adına 4 ve 84’üncü dakikalarda Yasin, Tuzlaspor adına 43’üncü dakikada İsmail ve 85’inci dakikada Ahmet kaydetti.

Spor Toto 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini Samsunspor adına 4 ve 84'üncü dakikalarda Yasin, Tuzlaspor adına 43'üncü dakikada İsmail ve 85'inci dakikada Ahmet kaydetti.



4'üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Fofana'nın içeri çevirdiği topa düzgün vuran Yasin'in şutu ağlarla buluştu: 1-0.

30'uncu dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ali Ülgen'in kafayla indirdiği topa vuran Cihan'ın şutu üstten auta çıktı.

33'üncü dakikada Diack'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kutay'ın ağlara giden şutu ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

43'üncü dakikada Safa'nın kullandığı köşe vuruşuna yükselen İsmail, skora dengeyi getirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

57'nci dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Tomane'nin sert şutu kaleci Mikulic'te kaldı.

64'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin'in şutu direğe çarparak auta çıktı.

74'üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Bardhi'nin pasıyla topla buluşan Rotman'ın şutu üstten auta gitti.

84'üncü dakikada Cihan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Yasin, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

85'inci dakikada sağdan Erhan'ın ortasına uzak direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Ahmet, maça yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

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