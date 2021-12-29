29 Aralık 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Altınordu'da Enis Destan affedildi

Altınordu’dan Enis Destan kararı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk yarısını 22 puanla 13. sırada tamamlayan Altınordu'da bir süredir kadro dışı kalan Enis Destan başkan Mehmet Seyit Özkan tarafından affedilerek takımla çalışmalara başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk devreyi 22 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Altınordu'da ilk yarının bitimine 4 maç kala kadro dışı bırakılan genç forvet Enis Destan affedildi. Kupadaki 68 Aksaray Belediyespor maçında soyunma odası koridorunda rakip futbolcuya hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldıktan sonra Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından kadro dışı bırakılan Enis, ikinci yarı hazırlıklarına başlayan kırmızı-lacivertli takımla antrenmanlara katılmaya başladı.

Ligdeki Yılport Samsunspor, Kocaelispor, Balıkesirspor (D) ve Beypiliç Boluspor müsabakalarında forma giyemeyen 19 yaşındaki milli santrfor, sezonun ilk yarısında ligde 11 maçta sadece 1 gol kaydetti. Geçen sezon 13 kez rakip fileleri sarsarak Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Enis'in ligin ikinci yarısında İzmir ekibinde görev almaya devam etmesi bekleniyor. Genç yıldız adayını değerinin altında satmama kararı alan Başkan Özkan'ın ikinci yarıda Enis'ten çıkış beklediği öğrenildi.

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