26 Aralık 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Eyüpspor 1-1 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eyüpspor Balıkesir’e takıldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. İstanbul ekibinin golünü Umut Bulut kaydetti. Konuk takımın golü ise Erdem Gökçe'den geldi.

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçında Eyüpspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Eyüpspor'un golünü 22. dakikada Umut Bulut kaydetti. Balıkesirspor'un golü 40. dakikada Erdem Gökçe'den geldi.

Umut Bulut, Eyüpspor'da 17. lig maçında 10. golüne ulaştı.

Bu beraberliğin ardından Eyüpspor puanını 32'ye yükseltti. Son sıradaki Balıkesirspor da puanını 8 yaptı.

TFF 1. Lig'de bir sonraki hafta Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Balıkesirspor, Boluspor deplasmanına çıkacak.
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