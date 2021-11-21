Bandırmaspor 1-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bandırma tek attı 3 aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Mehmet Özcan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor son 4 maçta 3. galibiyetini elde dtti ve 25 puana yükseldi. Kocaelispor ise 2 maç aradan sonra kaybetti ve 20 puanda kaldı.

Ligin 14. haftrasında Bandırmaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kocaelispor ise Menemenspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Bandırmaspor'da Doğan Can'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.

26. dakikada atılan uzun topta defans arkasına sarkan Kocaelispor'da Benhur, uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.

28. dakikada Levent'in ceza alanı içine çıkardığı topla, kale önünde buluşan Doğan Can uygun pozisyonda topu dışarı vurdu. Bandırmaspor önemli bir gol şansını değerlendiremedi.

30. dakikada Bandırmaspor, Mehmet'in golüyle öne geçti. Keny'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor soyunma odasına önde gitti. 1-0

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