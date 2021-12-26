26 Aralık 2021, Pazar
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Ankaragücü Keçiörengücü maçında sahalarda ender görülen an! Sağlık görevlisi sarı kart gördü
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftası Ankara derbisine sahne olurken, MKE Ankaragücü sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmasına karşın, sahalarda ender görülebilebilecek bir an yaşandı ve hakem Emre Kargın sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü'nün bir diğer başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'nü ağırladığı karşılaşmada sahalarda ender görülen bir an yaşandı.
Karşılaşmanın 72. dakikasında Ankaragücü, Keçiörengücü karşısında 2-1 öndeyken Murat Uçar bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dolayı Uçar'a müdahale için sahaya giren sağlık görevlisine hakem Emre Kargın sarı kart gösterdi.
Karşılaşma, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
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