26 Aralık 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 67. dakikada Eren Derdiyok kaydettti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 3. dakikada Emeka Friday Eze'den geldi.
Öte yandan karşılaşmanın hakemi Emre Kargın, sahadan çıkmayan sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 36'ya yükseltti. Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Tuzlaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Altınordu deplasmanına konuk olacak.
Ankaragücü 2-1 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında Ankaragücü evinde Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 45. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 67. dakikada Eren Derdiyok kaydettti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 3. dakikada Emeka Friday Eze'den geldi.
Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 67. dakikada Eren Derdiyok kaydettti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 3. dakikada Emeka Friday Eze'den geldi.
Öte yandan karşılaşmanın hakemi Emre Kargın, sahadan çıkmayan sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 36'ya yükseltti. Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Tuzlaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Altınordu deplasmanına konuk olacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı