Menemenspor 0-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Tamer Tuna beraberlikle başladı!
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son hafta mücadelesinde NasaDoge Menemenspor ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı. Yeşil beyazlılarda hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna, takımının başında ilk maçına çıktı.
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son haftasında NasaDoge Menemenspor ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.
Bursaspor'da hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna, takımının başında ilk maçına çıktı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Mehmet Ali Akkor
NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Adamu, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 63 Sabbah), Emre Özer (Dk. 63 Abdullah Aydın), Ba (Dk. 84 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 84 Emre Batuhan Adıgüzel), Oğuzhan Çapar, Ahmet Sağat (Dk. 77 Enock Barwuah)
Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz, Taha Altıkardeş, Capan, Onur Atasayar, Alaskarov, Burak Altıparmak, İsmail Yüksek, Acolatse (Dk. 81 Tuğbey Akgün), Bruno (Dk. 54 Hasan Ayaroğlu), Batuhan Kör (Dk. 90 Eren Güler)
Sarı kartlar: Dk. 64 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor), Dk. 69 İsmail Yüksek, Dk. 85 Tuğbey Akgün (Bursaspor)
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