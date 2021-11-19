Gençlerbirliği'nden öğretmenleri sevindiren haber! Tuzlaspor ve Bursaspor maçları ücretsiz
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, öğretmenleri sevindiren bir kampanyaya imza attı. Başkent temsilcisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tuzlaspor ve Bursaspor maçlarının öğretmenlere ücretsiz olacağını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüp, 20 Kasım Tuzlaspor, 26 Kasım'da ise Bursaspor'la Eryaman Stadı'nda oynanacak maçlara öğretmenleri davet etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ulu Önder Atatürk, 'Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı ise öğretmenlerdir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir.' sözüyle öğretmenlerimizin toplumumuzdaki yerini en güzel özetleyen söze imza atmıştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, öğretmenlerimizle birlikte biz de Gençlerbirliği tribününde kutluyoruz. Öğretmenler Günü Haftası vesilesiyle Ankaralı öğretmenlerimiz, 20 Kasım'da oynayacağımız Tuzlaspor maçı ile 26 Kasım'da oynayacağımız Bursaspor maçımızı ücretsiz olarak izleyebilecek."
Talep eden öğretmenlere bilet tanımlanabilmesi için Passolig kartlarının ve stadyuma giriş protokolü gereğince aşı kartlarının uygun olmasının gerektiği de hatırlatıldı.
Açıklamada öğretmenlerin, Öğretmen Kimlik Kartı ile HES kodlarını "0531 219 63 52" numaralı hattan WhatsApp üzerinden kulübe göndererek bilet talebinde bulunmaları gerektiği belirtildi.
Öte yandan, maça gelecek öğretmelere Gençlerbirliği atkısının da hediye edileceği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...