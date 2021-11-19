19 Kasım 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği'nden öğretmenleri sevindiren haber! Tuzlaspor ve Bursaspor maçları ücretsiz

G.Birliği’nden öğretmenleri sevindiren haber!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, öğretmenleri sevindiren bir kampanyaya imza attı. Başkent temsilcisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tuzlaspor ve Bursaspor maçlarının öğretmenlere ücretsiz olacağını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 20 Kasım Tuzlaspor, 26 Kasım'da ise Bursaspor'la Eryaman Stadı'nda oynanacak maçlara öğretmenleri davet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Atatürk, 'Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı ise öğretmenlerdir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir.' sözüyle öğretmenlerimizin toplumumuzdaki yerini en güzel özetleyen söze imza atmıştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, öğretmenlerimizle birlikte biz de Gençlerbirliği tribününde kutluyoruz. Öğretmenler Günü Haftası vesilesiyle Ankaralı öğretmenlerimiz, 20 Kasım'da oynayacağımız Tuzlaspor maçı ile 26 Kasım'da oynayacağımız Bursaspor maçımızı ücretsiz olarak izleyebilecek."

Talep eden öğretmenlere bilet tanımlanabilmesi için Passolig kartlarının ve stadyuma giriş protokolü gereğince aşı kartlarının uygun olmasının gerektiği de hatırlatıldı.

Açıklamada öğretmenlerin, Öğretmen Kimlik Kartı ile HES kodlarını "0531 219 63 52" numaralı hattan WhatsApp üzerinden kulübe göndererek bilet talebinde bulunmaları gerektiği belirtildi.

Öte yandan, maça gelecek öğretmelere Gençlerbirliği atkısının da hediye edileceği kaydedildi.

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