Menemenspor 2-1 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Menemenspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Mücadele Menemenspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Menemenspor'a galibiyeti getiren goller 11'De Ahmet Sagat ve 52'de Emre Özer'den geldi. Balıkesirspor'un golünü ise 63. dakikada Nwankwo kaydetti.

Bu sonucun ardından Menemenspor puanını 14'e yükseltti. Balıkesirspor ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Abdullah ile verkaç yapan Ahmet Sagat, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek düz bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0



29. dakikada Menemenspor yarı sahasından Abdullah Aydın'ın uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet Sagat'ın sert vuruşu, kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.



45+3. dakikada Sinan Akgül'ün sağ kanattan açtığı ortada topa dokunan Muhammed kaleciyi geçemedi, kaleciden dönen topa dokunan Rasheed savunmaya takıldı.



52. dakikada sol kanattan yüklenen Menemenspor'da Rasheed'in pasıyla ceza sahası yayının önünde topla buluşan Emre Özer, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0



63. dakikada Doğa İşeri'nin ceza sahasına attığı uzun pasta Kethevoama'nın indirdiği topa gelişine vuran Abraham, farkı 1'e indirdi. 2-1



80. dakikada sağ kanattan İbrahim Çolak ile köşe vuruşu kullanan Balıkesirspor'da, ceza sahasına gelen topa kafa vuruşuyla kaleye yönlendiren Abraham'ın pozisyonunda meşin yuvarlak sağ direk dibinden oyun alanını terk etti.



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