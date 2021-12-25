25 Aralık 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

BB Erzurumspor 3-1 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurumspor geriden gelerek kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

TFF 1. Lig'de 19. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı.

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında BB Erzurumspor, sahasında Denizlispor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 60 ve 64. dakikalarda Aaron Samuel Olanare ve 79. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti.

Denizlispor'un golleri ise 58. dakikada Brahim Darri'den geldi.

Erzurumspor puanını 36'ya yükseltirken, Denizlispor 16 puanda kaldı.

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