24 Aralık 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Altınordu 2-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Altınordu uzatmalarda kazandı!

Altınordu uzatmalarda kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altınordu ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekibi 2-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Boluspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 İzmir ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Altınordu'nun gollerini 23. dakikada Ahmet Dereli ve 90+5'te Sami Satılmış kaydetti. Boluspor'un golü ise 45+1. dakikada Berk Yıldız'dan geldi. Ayrıca Boluspor'da 51. dakikada Hakan Bilgiç çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekipte 55. dakikada Dejvi Bregu penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Altınordu yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 22 puana yükseldi. Boluspor ise 21 puana ulaştı.

Ligin 19. haftasında Altınordu sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Boluspor ise Balıkesirspor'u ağırlayacak.

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