24 Aralık 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Adanaspor 2-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Adanaspor sahasında kazandı!

Adanaspor sahasında kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Roche ve 90+2'de Fıratcan Üzüm kaydetti. Ayrıca konuk takımda Tisdell 87. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Adanaspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 26 puana yükseldi. Kocaelispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 24 puanda kaldı.

Ligin 19. haftasında Adanaspor sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise Ümraniyespor'a konuk olacak.

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