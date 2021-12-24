Adanaspor 2-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Adanaspor sahasında kazandı!
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Roche ve 90+2'de Fıratcan Üzüm kaydetti. Ayrıca konuk takımda Tisdell 87. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Adanaspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 26 puana yükseldi. Kocaelispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 24 puanda kaldı.
Ligin 19. haftasında Adanaspor sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise Ümraniyespor'a konuk olacak.
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