TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Özcan Bizati'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tamer Tuna getirildi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu. Kulüp, 45 yaşındaki antrenörle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu. Kulüp, 45 yaşındaki antrenörle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Tamer Tuna son olarak Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

Öte yandan Bursaspor'da ise son olarak görev yapan isim Özcan Bizati olmuştu.

Bursaspor'un açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ