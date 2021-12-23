23 Aralık 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Özcan Bizati'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tamer Tuna getirildi!

Tamer Tuna Bursaspor’da!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 Giriş Tarihi: 23.12.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu. Kulüp, 45 yaşındaki antrenörle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu. Kulüp, 45 yaşındaki antrenörle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Tamer Tuna son olarak Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

Öte yandan Bursaspor'da ise son olarak görev yapan isim Özcan Bizati olmuştu.

Bursaspor'un açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Erteleme maçında kazanan çıkmadı! Erteleme maçında kazanan çıkmadı!
TFF 1. Lig’de flaş ayrılık! TFF 1. Lig'de flaş ayrılık!
Ümraniyespor Denizli’de kazandı! Ümraniyespor Denizli'de kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör