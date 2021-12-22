22 Aralık 2021, Çarşamba
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Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Erzurumspor, 19. dakikada Orhan Ovacıklı ile 1-0 öne geçti. Tuzlaspor ise 74. dakikada Ahmet Yazar ile eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, üst üste 2. beraberliğini aldı ve 33 puanla 3. sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Tuzlaspor ise 23 puanla 10. sırada yer buldu.
Erzurumspor, geelcek hafta Denizlispor'u konuk edecek. Tuzlaspor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.
Tuzlaspor 1-1 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig’in 14. Haftasındaki erteleme maçında Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın erteleme karşılaşmasında Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.
Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Erzurumspor, 19. dakikada Orhan Ovacıklı ile 1-0 öne geçti. Tuzlaspor ise 74. dakikada Ahmet Yazar ile eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, üst üste 2. beraberliğini aldı ve 33 puanla 3. sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Tuzlaspor ise 23 puanla 10. sırada yer buldu.
Erzurumspor, geelcek hafta Denizlispor'u konuk edecek. Tuzlaspor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.
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