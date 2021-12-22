22 Aralık 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 1-1 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erteleme maçında kazanan çıkmadı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 Giriş Tarihi: 22.12.2021

Spor Toto 1. Lig’in 14. Haftasındaki erteleme maçında Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın erteleme karşılaşmasında Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Erzurumspor, 19. dakikada Orhan Ovacıklı ile 1-0 öne geçti. Tuzlaspor ise 74. dakikada Ahmet Yazar ile eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, üst üste 2. beraberliğini aldı ve 33 puanla 3. sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Tuzlaspor ise 23 puanla 10. sırada yer buldu.

Erzurumspor, geelcek hafta Denizlispor'u konuk edecek. Tuzlaspor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Ümraniyespor Denizli’de kazandı! Ümraniyespor Denizli'de kazandı!
İstanbulspor uzatmalarda güldü İstanbulspor uzatmalarda güldü
Manisa deplasmanda kazandı! Manisa deplasmanda kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör