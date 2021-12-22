22 Aralık 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de flaş ayrılık! Tuzlaspor'da Şenol Fidan istifa etti

TFF 1. Lig’de flaş ayrılık!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 Giriş Tarihi: 22.12.2021

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'da teknik direktör Şenol Fidan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Tuzlaspor'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta erteleme maçında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Futbolcularına teşekkür ederek sözlerine başlayan Fidan, "Oynadığımız 7 maçın en iyilerinde biriydi. Son maçlarda aldığımız mağlubiyetlerde oyunu yansıtıyorduk ama skora yansıtamıyorduk. Bugün hem skor vardı hem oyun vardı. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.


"Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım"

Deneyimli teknik direktör, Tuzlaspor yönetimine istifasını sunduğunu aktararak, "Benim bugün Tuzlaspor'da oynadığım son lig maçı oldu. Yönetime istifamı sundum. Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım" ifadelerini kullandı.
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