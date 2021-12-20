İstanbulspor 2-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, Valon Ethemi ve Melih Kabasakal'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golü ise Moryke Fofana'dan geldi.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Samsunspor, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 73. dakikada Valon Ethemi ve 90+4. dakikada Melih Kabasakal'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi konuk ekibin tek golü ise 82. dakikada Moryke Fofana'dan geldi.

Öte yandan Samsunspor'da Vukan Savicevic, mücadelenin 64. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İstanbulspor bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Samsunspor ise 26 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, 25 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise 26 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Tuzlaspor'u ağırlayacak.

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