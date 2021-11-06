Beypiliç Boluspor 0-0 Bandırmaspor | MAÇ ÖZETİ
Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Boluspo, ligin 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile yenişemedi. Maçta gol sesi çıkmazken taraflar, sahadan 1'er puanla ayrıldı.
TFF 1. Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Bandırmaspor'la 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:
25'inci dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahası içine atılan ara pasta topla buluşan Guido Koçer'in topuk pasında Okan'ın vuruşunu kaleci Selmani kurtardı.
32'nci dakikada Boluspor atağında, Bregu'nun arka direğe yaptığı ortaya Emin ilk pozisyonda kafayı vurdu, top kaleciden geri döndü.
46'ncı dakikada Bandırmaspor atağında topla buluşan Guido Koçer'in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
71'inci dakikada topla buluşan Bolusporlu Kassongo'nun ceza sahası içinden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
90+1'nci dakikada atılan ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kassongo'nun vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Ferdi Karadoruk (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx)- Zahit (xx), Ali (xxx), Emin (xx)(Dk. 74 Erkam xx) , Abdulrahim (x), Abdurrahman (xx), Eray (xx)(Dk. 88 Hakan Bilgiç ?), Roshi (xx), Diarrassouba (x)(Dk. 74 Bertu Alican xx),Bregu (x)(Dk. 46 Berk xx), Kassongo (xxx)
BANDIRMASPOR: Gökhan (xxx), Okan (xx), Allyson (xx), Lokman (xxx), Caner (xx), Mulumba (xx), Landel (xx)(Dk. 85 Mehmet Özcan xx9, Guido (xx)(Dk. 58 Levent xx), Akabueze (xx)(Dk. 68 Pucko xx), Doğancan (xx)(Dk. 68 Kerim xx) (xx), Keny (xxx)
GOLLER: YOK
SARI KARTLAR: Ömer, Roshi (Beypiliç Boluspor) Mulumba (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART: YOK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...