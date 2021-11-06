07 Kasım 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Beypiliç Boluspor 0-0 Bandırmaspor | MAÇ ÖZETİ

Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Boluspo, ligin 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile yenişemedi. Maçta gol sesi çıkmazken taraflar, sahadan 1'er puanla ayrıldı.

TFF 1. Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Bandırmaspor'la 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

25'inci dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahası içine atılan ara pasta topla buluşan Guido Koçer'in topuk pasında Okan'ın vuruşunu kaleci Selmani kurtardı.
32'nci dakikada Boluspor atağında, Bregu'nun arka direğe yaptığı ortaya Emin ilk pozisyonda kafayı vurdu, top kaleciden geri döndü.
46'ncı dakikada Bandırmaspor atağında topla buluşan Guido Koçer'in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
71'inci dakikada topla buluşan Bolusporlu Kassongo'nun ceza sahası içinden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
90+1'nci dakikada atılan ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kassongo'nun vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.



STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Ferdi Karadoruk (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx)- Zahit (xx), Ali (xxx), Emin (xx)(Dk. 74 Erkam xx) , Abdulrahim (x), Abdurrahman (xx), Eray (xx)(Dk. 88 Hakan Bilgiç ?), Roshi (xx), Diarrassouba (x)(Dk. 74 Bertu Alican xx),Bregu (x)(Dk. 46 Berk xx), Kassongo (xxx)
BANDIRMASPOR: Gökhan (xxx), Okan (xx), Allyson (xx), Lokman (xxx), Caner (xx), Mulumba (xx), Landel (xx)(Dk. 85 Mehmet Özcan xx9, Guido (xx)(Dk. 58 Levent xx), Akabueze (xx)(Dk. 68 Pucko xx), Doğancan (xx)(Dk. 68 Kerim xx) (xx), Keny (xxx)
GOLLER: YOK
SARI KARTLAR: Ömer, Roshi (Beypiliç Boluspor) Mulumba (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART: YOK

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