19 Aralık 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 0-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manisa deplasmanda kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Konuk takımın golünü Tabekou kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Gökmen Baltacı, Murat Şener

Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal, Gökhan Akkan (Dk. 46 İbrahim Has), Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Selçuk Alibaz, Tayfun Aydoğan (Dk. 80 Aykut Çeviker), Bardhi, Safa Kınalı (Dk. 74 Ahmet Yazar), Valente (Dk. 80 Onat Kutay Kurt)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin (Dk. 84 Veli Çetin), Sadi Karaduman, Landre, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan, Gakpa (Dk. 78 Sousa), Hakan Barış (Dk. 64 Kouter), Tabekou, Anıl Koç (Dk. 64 Diallo), Okan Eken (Dk. 78 Kemal Rüzgar)

Gol: Dk. 22 Tabekou (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 36 Muhammet Taha Şahin, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 84 Landre (Manisa FK), Dk. 61 Tayfun Aydoğan (Tuzlaspor)

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