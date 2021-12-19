Kocaelispor 1-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kocaelispor ile Eyüpspor berabere kaldı!
Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Kocaelispor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Eyüpspor, kaleye oldukça yakın bir noktadan serbest vuruş fırsatı kazandı. Topun başına geçen Timur Temeltaş, klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
37. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Umut Bulut'un şutunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.
53. dakikada Kocaelispor sağ kanattan etkili geldi. Benhur'un çizgiye inip kale sahasına çevirdiği topa Diop müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Emrullah golü önlemeyi başardı.
79. dakikada Kocaelispor rakip ceza alanına attığı uzun topla etkili oldu. Benhur Keser'in kafayla indirdiği topta Diop gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Burak Pakkan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Sezgin Çınar xx
Kocaelispor: Korcan Çelikay x, Semih Karadeniz xx, Alpay Çelebi xx, Mehmet Taş xx, Atila Turan xx, G. Mandjeck x (Yiğitali Bayrak dk. 75 x), A. Cisse x (Omolo dk. 46 xx), M. Pereira xx (Mevlüt Erdinç dk. 65 x), M. Diop xx, Benhur Keser xx, T. Tisdell x (İlyas Kubilay Yavuz dk. 45 xx)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Yılmaz Özeren, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Uğur Akdemir xx, Musah Mohammed xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx, Timur Temeltaş xx (Mezague dk. 90 ?), Mikail Okyar xx, Enes Keskin xx (Taşkın İlter dk. 55 xx), Cenk Ahmet Alkılıç xx (Erencan Yardımcı dk. 59 xx), Pa Amat Dibba xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Çağlar Akbaba, Gökcan Kaya, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Mehmet Uslu, Taha Balcı, Mete Kaan Demir
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: M. Diop (dk. 79) (Kocaelispor), Timur Temeltaş (dk. 21) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: A. Cisse, Semih Karadeniz (Kocaelispor), Yalçın Kılınç, Musah Mohammed, Mikail Okyar (Eyüpspor)
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