İstanbulspor 3-2 Menemenspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ertelenen maçta kazanan İstanbulspor!

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında dün yoğun sisten dolayı bugüne ertelenen maçta İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Menemenspor'u 3-2 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında dün yoğun sisten dolayı bugüne ertelenen maçta İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Menemenspor'u 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sol taraftan Aydın'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Rasheed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Eslem Öztürk'ün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı.

34. dakikada Emir Kaan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Ethemi'nin sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

37. dakikada İbrahim Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Topalli'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

62. dakikada İstanbul'da etkili olan sis sonrasında görüş açısının kaybolması üzerine karşılaşma hakem Burak Pakkan tarafından bir gün sonraya ertelendi.

72. dakikada Sabbah'ın pasında kısa düşen pasında araya Sagat araya girdi. Sagat'ın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda verdiği pasta Rasheed meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-1

75. dakikada ceza sahası içinde Ethemi'nin Sabbah'ı ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltıda topun başına geçen Mazlum meşin yuvarlağı kaleci Alperen Uysal'ın kapattığı köşeden ağlara gönderdi. 2-2

90+1. dakikada Berkay'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Topalli ceza sahası içi sağ tarafından topu aldı. Topalli'nin pasında ise İbrahim Yılmaz'ın altı pasta müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

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