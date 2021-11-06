İstanbulspor 3-2 Menemenspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ertelenen maçta kazanan İstanbulspor!
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında dün yoğun sisten dolayı bugüne ertelenen maçta İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Menemenspor'u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında dün yoğun sisten dolayı bugüne ertelenen maçta İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Menemenspor'u 3-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada sol taraftan Aydın'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Rasheed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
16. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Eslem Öztürk'ün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı.
34. dakikada Emir Kaan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Ethemi'nin sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
37. dakikada İbrahim Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Topalli'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
62. dakikada İstanbul'da etkili olan sis sonrasında görüş açısının kaybolması üzerine karşılaşma hakem Burak Pakkan tarafından bir gün sonraya ertelendi.
72. dakikada Sabbah'ın pasında kısa düşen pasında araya Sagat araya girdi. Sagat'ın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda verdiği pasta Rasheed meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-1
75. dakikada ceza sahası içinde Ethemi'nin Sabbah'ı ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada penaltıda topun başına geçen Mazlum meşin yuvarlağı kaleci Alperen Uysal'ın kapattığı köşeden ağlara gönderdi. 2-2
90+1. dakikada Berkay'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Topalli ceza sahası içi sağ tarafından topu aldı. Topalli'nin pasında ise İbrahim Yılmaz'ın altı pasta müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...