Bursaspor 0-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk takımın golünü Pucko kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık
Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Alaskarov (Dk. 46 Ofosu), Hasan Ayaroğlu (Dk. 61 Tuğbey Akgün), Taha Altıkardeş, Capan (Dk. 57 Mert Yılmaz), Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 77 Jorquera), Bruno (Dk. 61 Batuhan Kör), İsmail Yüksek, Acolatse
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 85 Akabueze), Keny, Okan Alkan, Doğan Can Davas (Dk. 67 Landel), Caner Cavlun, Pucko (Dk. 72 Guido Koçer), Burak Süleyman (Dk. 72 Levent Ayçiçek)
Gol: Dk. 71 Pucko (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Kerim Avcı, Dk. 68 Burak Süleyman, Dk. 90+4 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 79 İsmail Yüksek (Bursaspor)
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