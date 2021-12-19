19 Aralık 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Bursaspor 0-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bandırma Bursa’dan galibiyetle çıktı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk takımın golünü Pucko kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Alaskarov (Dk. 46 Ofosu), Hasan Ayaroğlu (Dk. 61 Tuğbey Akgün), Taha Altıkardeş, Capan (Dk. 57 Mert Yılmaz), Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 77 Jorquera), Bruno (Dk. 61 Batuhan Kör), İsmail Yüksek, Acolatse

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 85 Akabueze), Keny, Okan Alkan, Doğan Can Davas (Dk. 67 Landel), Caner Cavlun, Pucko (Dk. 72 Guido Koçer), Burak Süleyman (Dk. 72 Levent Ayçiçek)

Gol: Dk. 71 Pucko (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Kerim Avcı, Dk. 68 Burak Süleyman, Dk. 90+4 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 79 İsmail Yüksek (Bursaspor)

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