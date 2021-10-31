Denizlispor 1-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma, Ndlovu ve Oğuz Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İşte detaylar...
Spor Toto 1'inci Lig'in 11'inci hafta karşılaşmasında Altaş Denizlispor, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta gol perdesini Kocaelispor'dan Ndlovu 5. dakikada açtı. Bu gole Denizlispor cephesinden cevap ise 78'de Oğuz Yılmaz ile geldi.
Bu sonuçla Kocaelispor 17 puana, Denizlispor ise 11 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada gelişen Kocaelispor atağında, İlyas ceza alanı sağ çaprazında Dino Ndlovu'yu topla buluşturdu. Dino'nun plase vurunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
8'inci dakikada Mayi sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ömer'in penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.
9'uncu dakikada Cisse defansın arkasına gönderdiği pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bunhur, kaleci Stackhowiak'ın üzerinden topu kaleye gönderdi. Hakan son anda çizgi üzerinde topa müdahale ederek golü önledi.
11'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Benhur, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vurdu. Kaleci Stackhowiak topu kornere çeldi.
35'inci dakikada Hakan'ın kullandığı taç atışında Mayi topu kafayla ceza sahasına sektirdi. Karambolde topu önünde bulan Ömer'in yerden vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı direk dibinden kornere tokatladı.
56'ncı dakikada Gökhan sol kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Ceza sahasında Mayi gelişine vurdu, kaleci Korcan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.
60'ıncı dakikada savunmadan çıkarken Mandjeck'in kaptırdığı topta Onazi, ceza yayı üzerinden plase vurdu. Kaleci Korcan topu direk dibinden kornere çeldi.
73'üncü dakikada Gökhan soldan etkili ortaladı. Muhammed'in kafayla indirdiği topa Oğuz gelişine vurdu. Top direk dibinden auta gitti.
78'inci dakikada Gökhan sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Oğuz'un penaltı noktasında yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.
88'inci dakikada Aissati ceza yayı dışından sert vurdu. Kaleci Korcan topu güçlükle kornere çeldi.
Maç bu skorla sona erdi.
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