18 Aralık 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 3-3 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erzurumspor 90+7. dakikada yıkıldı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.12.2021

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin gollerini Emircan AltıntaşAykut Demir ve Süleyman Koç kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise Hamza GürEmeka Eze ve İsgardarli'den geldi.

Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı.

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Erzurum'a puanı getiren golleri, 43. dakikada Emircan Altıntaş, 79. dakikada Aykut Demir ve 83. dakikada Süleyman Koç kaydederken, Keçiörengücü'nün gollerini 54. dakikada Hamza Gür, 64. dakikada Emeka Eze ve 90+7. dakikada İsgardarli kaydetti.

Erzurumspor bu sonuçla puanını 32'ye çıkarırken, Keçiörengücü puanını 19 yaptı.

Erzurumspor Ligin 18. haftasında Tuzlaspor deplasmanına gidecek,Keçiörengücü ise Ankaragücü'ne konuk olacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Bursaspor’dan sportif direktör hamlesi! Bursaspor'dan sportif direktör hamlesi!
Adanaspor İstanbulspor’u tek golle geçti! Adanaspor İstanbulspor'u tek golle geçti!
Ümraniyespor zirveye yerleşti! Ümraniyespor zirveye yerleşti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör