Samsunspor 0-0 Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelen Samsunspor ile BB Erzurumspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı.
32'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Orhan, topu ceza sahası önündeki Novikovas'a verdi. Bu oyuncunun şutu yandan auta çıktı.
35'inci dakikada Samsunspor kontra atağında Fofana topu Yasin'in önüne bıraktı. Yasin'in içeri çevirdiği topu Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunması son anda uzaklaştırdı.
59'uncu dakikada sol kanattan Mücahit'in ortasına vuran Hasek'in şutu auta gitti.
84'üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gökhan'ın sert şutu kaleci Szumski'de kaldı.
87'nci dakikada Yılport Samsunspor tehlikeli geldi. Sol kanattan gelişen atakta Yasin uzak direğe ortasına vuran Diomande'nin şutunu kaleci Szumski çıkardı.
Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.
STAT: Samsun 19 Mayıs
HAKEMLER: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal
YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut - Barış, Bah (Dk. 60 Mehmet), Boli, Alaaddin (Dk. 69 Ali), Yasin, Diomande, Soner, Hasan, Fofana (Dk. 69 Melih Okutan), Osman (Dk. 73 Gökhan)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski - Aykut, Süleyman, Novikovas (Dk. 90+2 Shala), Malle (Dk. 62 Olanare), Gökhan Alsan, Mustafa, Hasek, Orhan (Dk. 62 Emircan), Eren (Dk. 90+4 Gökhan Kardeş), Mücahit
SARI KARTLAR: Diomande, Yasin (Yılport Samsunspor) - Orhan, Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...