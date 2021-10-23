23 Ekim 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor 0-0 Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Samsun Erzurum maçında gol sesi çıkmadı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelen Samsunspor ile BB Erzurumspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı.

32'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Orhan, topu ceza sahası önündeki Novikovas'a verdi. Bu oyuncunun şutu yandan auta çıktı.
35'inci dakikada Samsunspor kontra atağında Fofana topu Yasin'in önüne bıraktı. Yasin'in içeri çevirdiği topu Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunması son anda uzaklaştırdı.
59'uncu dakikada sol kanattan Mücahit'in ortasına vuran Hasek'in şutu auta gitti.
84'üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gökhan'ın sert şutu kaleci Szumski'de kaldı.
87'nci dakikada Yılport Samsunspor tehlikeli geldi. Sol kanattan gelişen atakta Yasin uzak direğe ortasına vuran Diomande'nin şutunu kaleci Szumski çıkardı.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

STAT: Samsun 19 Mayıs
HAKEMLER: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal
YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut - Barış, Bah (Dk. 60 Mehmet), Boli, Alaaddin (Dk. 69 Ali), Yasin, Diomande, Soner, Hasan, Fofana (Dk. 69 Melih Okutan), Osman (Dk. 73 Gökhan)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski - Aykut, Süleyman, Novikovas (Dk. 90+2 Shala), Malle (Dk. 62 Olanare), Gökhan Alsan, Mustafa, Hasek, Orhan (Dk. 62 Emircan), Eren (Dk. 90+4 Gökhan Kardeş), Mücahit
SARI KARTLAR: Diomande, Yasin (Yılport Samsunspor) - Orhan, Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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