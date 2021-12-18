18 Aralık 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Beypiliç Boluspor 0-2 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaragücü Bolu’da galip geldi!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.12.2021

Spor Toto 1inci Lig'de Beypiliç Boluspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla konuk Ankaragücü oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto 1inci Lig'de Beypiliç Boluspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu.

6'ncı dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içine atılan ortada Sinan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:0-1.

26'ncı dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında Berk'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinden Kassongo'nun kafa vuruşunu kaleci Akın uçarak çıkardı.

52'nci dakikada gelişen Ankaragücü kontra atağında Boluspor'u 3'e 1 yakalayan Kwabena'nın pasında topla buluşan Zahid'in şutunda top fileleri havalandırdı:0-2.

80'inci dakikada ceza sahası içindeki karambol sonucu topla buluşan Roshi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

83'üncü dakikada ceza sahasına yapılan ortada Berk topu kontrol etti. Berk'e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

84'üncü dakikada Roshi'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Akın kurtardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Erzurumspor 90+7. dakikada yıkıldı! Erzurumspor 90+7. dakikada yıkıldı!
Bursaspor’dan sportif direktör hamlesi! Bursaspor'dan sportif direktör hamlesi!
Adanaspor İstanbulspor’u tek golle geçti! Adanaspor İstanbulspor'u tek golle geçti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör