Beypiliç Boluspor 0-2 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1inci Lig'de Beypiliç Boluspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla konuk Ankaragücü oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto 1inci Lig'de Beypiliç Boluspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu.
6'ncı dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içine atılan ortada Sinan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:0-1.
26'ncı dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında Berk'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinden Kassongo'nun kafa vuruşunu kaleci Akın uçarak çıkardı.
52'nci dakikada gelişen Ankaragücü kontra atağında Boluspor'u 3'e 1 yakalayan Kwabena'nın pasında topla buluşan Zahid'in şutunda top fileleri havalandırdı:0-2.
80'inci dakikada ceza sahası içindeki karambol sonucu topla buluşan Roshi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.
83'üncü dakikada ceza sahasına yapılan ortada Berk topu kontrol etti. Berk'e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
84'üncü dakikada Roshi'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Akın kurtardı.
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