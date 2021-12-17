17 Aralık 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Bursaspor sportif direktör Deniz Kolgu ile anlaşmaya vardı

Bursaspor’dan sportif direktör hamlesi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör belirsizliği yaşanırken sportif direktör olarak Deniz Kolgu ile anlaşmaya varıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sportif direktörlük için Deniz Kolgu ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüze daha önce futbolcu olarak önemli hizmetler veren Deniz Kolgu, yönetim kurulumuzun kararıyla sportif direktörlük görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
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