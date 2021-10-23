23 Ekim 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Boluspor 1-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bolu Menemen’i tek golle geçti
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Boluspor, sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında kendi evinde Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

32'nci dakikada Menemenspor'un kullandığı serbest vuruşta Bolusporlu Ali Keten'in hatasında topla buluşan Rasheed kaleci ile karşı karşıya kaldı. Rasheed'in müsait pozisyondaki vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

59'uncu dakikada Menemenspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ahmet'in kafa vuruşunda kaleci Selmani uçarak topu kornere çeldi.

89'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Berk'in şutunda top ağlarla buluştu:1-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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