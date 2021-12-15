15 Aralık 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Samsunspor 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Samsun ile Bolu puanları paylaştı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile Bolupor karşı karşıya geldi. İki takım, Yasin Öztekin ve Dejvi Bregu'nun attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile Boluspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Samsunspor'un golü 22. dakikada Yasin Öztekin'den gelirken, Boluspor'un golünü 26. dakikada Dejvi Bregu kaydetti.

Öte yandan ev sahibi takımda Yunus Emre Çift, mücadelenin 59. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Samsunspor bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Boluspor ise puanını 21'e çıkardı.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Samsunspor, 20 Aralık Pazartesi günü saat 17.30'da İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Boluspor ise 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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