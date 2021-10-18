18 Ekim 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor'da flaş ayrılık! Mehmet Altıparmak'ın görevine son verildi

Samsunspor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar verdikleri hizmet için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon Altıparmak yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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