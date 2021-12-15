Bandırmaspor 3-0 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bandırmaspor ikinci yarı açıldı!
Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Levent Ayçiçek, 85'te Burak Süleyman ve 90. dakikada ise Kerim Avcı kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 2 maçlık galibiyet hasretini dindirdi ve 28 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 7 puanda kaldı.
Ligin 18. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Balıkesirspor ise Altınordu'yu konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında İbrahim Halil'in bıraktığı topa gelişine vuran Foxi'nin şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı.
45+2. dakikada Levent Ayçiçek'in kullandığı kornerde Guıdo Koçer'in röveşatası az farkla dışarıya gitti.
48. dakikada Bandırmaspor atağında Sedat Dursun'un düşmesi ile topla buluşan Arb Manaj'ın ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Levent Ayçiçek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
85. dakikada Burak Süleyman'ın kaleye gönderdiği topta kaleci Atilla'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
90. dakikada ani gelişen Bandırma atağında ceza sahası önünde topla buluşan Kerim Avcı topu ağlara gönderdi. 3-0
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