15 Aralık 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Eyüpspor 2-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eyüpspor Tuzlaspor’u devirdi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, zorlu mücadeleden Umut Bulut ve Pa Dibba'nın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, Umut Bulut'un 51. dakikada ve Pa Dibba'nın 56. dakikada kaydettiği gollerle Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

Tuzlaspor'da İsmail Konuk 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Eyüpspor 30 puanla 4. sıraya yükselirken, Tuzlaspor ise 22 puanla 10. sırada kaldı.

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