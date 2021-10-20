20 Ekim 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu!

Samsunspor’un yeni hocası belli oldu!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.10.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp, hafta içinde karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine Fuat Çapa'nnı getirildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, teknik direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, hafta içinde karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine Fuat Çapa ile 2021-2022 futbol sezonunun sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

Çapa'nın, Samsunspor'un 23 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında takımın başında olacağı öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Mario Balotelli’den Menemenspor’a ziyaret! Mario Balotelli'den Menemenspor'a ziyaret!
Manisa FK’nın yeni hocası belli oldu! Manisa FK'nın yeni hocası belli oldu!
Manisa FK’da kazan kaynıyor! Ayrılıklar peş peşe Manisa FK'da kazan kaynıyor! Ayrılıklar peş peşe
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör