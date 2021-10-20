20 Ekim 2021, Çarşamba
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Samsunspor'un yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu!
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp, hafta içinde karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine Fuat Çapa'nnı getirildiğini duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, teknik direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, hafta içinde karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine Fuat Çapa ile 2021-2022 futbol sezonunun sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.
Çapa'nın, Samsunspor'un 23 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında takımın başında olacağı öğrenildi.
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