15 Aralık 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Menemenspor 0-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İzmir’de gol sesi çıkmadı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Menemenspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Menemenspor ile Denizlispor kozlarını paylaştı.

Çekişmeli müsabakada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 20 puanla 13. sıraya yükseldi. Konuk takım ise 16 puanla 17. sıraya çıktı.

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