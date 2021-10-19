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TFF 1. LİG

TFF 1. Lig ekibi Manisa FK'da peş peşe ayrılıklar devam ediyor!

Manisa FK’da kazan kaynıyor! Ayrılıklar peş peşe
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

TFF 1. Lig ekibi Manisa FK'da kazan kaynıyor. Daha önce 8 gün önce takımın başına getirilen teknik direktör Naci Şensoy ile yollar ayrılırken, sportif direktör Serkan İşyapan'ın da görevine son verilmişti. Manisa ekibinde bu kez de 5 oyuncuyu da süresiz kadro dışı bırakıldı.

TFF 1. Lig'de evinde Adanaspor'a da 3-0 yenilerek son 6 haftayı mağlubiyetle kapatan Manisa Futbol Kulübü'nde kazan kaynıyor. Adana hezimeti sonrası 8 gün önce takımın başına getirilen teknik direktör Naci Şensoy ile yollar ayrılırken, sportif direktör Serkan İşyapan'ın da görevine son verilmişti.

İKİ İSİM DAHA GÖNDERİLDİ

Maçın ardından kulüpte toplanan siyah-beyazlı kurmaylar, yenilgilerin faturasını kesti, 5 oyuncuyu da süresiz kadro dışı bıraktı. Manisa FK'da futbolculardan Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar kadro dışı kaldı. Manisa Futbol Kulübü'nde, gece operasyonunun ardından dün de iki isimle daha yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, kulüpte oyuncu izleme görevini yürüten Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar ile yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzde oyuncu izleme görevini yürüten Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar'a kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

NACİ SENSOY DÖNEMİ SADECE 10 GÜN SÜRDÜ

Manisa FK'da, teknik direktör Naci Şensoy dönemi çok kısa sürdü. Siyahbeyazlıları geçen sezon 2. Lig'de şampiyon yapan Serkan Özbalta'nın yerine geçen hafta göreve getirilen Şensoy'un takımdaki görevi yalnız 1 maç sürdü. Milli arada görev alan Şensoy, takımla birlikte sadece 10 gün geçirme fırsatı buldu. Tecrübeli teknik adam, kulübün başında an az süre kalan isim olarak da tarihe geçti.

AKTAN'IN YAPILANMA PLANI MERAK EDİLİYOR

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, sosyal medyadan sert bir açıklama yapmıştıtı. Aktan, "Oyuncular söylemek istediklerini söylediler. Şimdi, Manisa FK'nın sahibi olarak söz sırası bizdedir. Kulübün iradesini ve gücümüzü herkesin iliklerine kadar hissetmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Aktan'ın, teknik ve idari olarak baştan aşağı yeniden yapılanacağı öğrenildi. Manisa ekibi teknik direktör arayışlarına başladı.

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