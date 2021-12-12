Samsunspor 2-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsunspor sahasında kazandı!
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Samsunspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Yasin Öztekin ve 90+6'da Berk Taşkın kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor 25 puana yükseldi. Ankaragücü ise son 4 maçta 3. mağlubiyetini aldı ve 30 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12'nci dakikada sağ kanattan korneri kullanan Soner, Polat ile paslaştı. Topu tekrar önünde bulan Soner'in şutu kaleci Bahadır'da kaldı.
17'nci dakikada sağdan Murat'ın ortasında kafayı vuran Owusu'nun şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kornere çeldi.
19'uncu dakikada derinlemesine topa hareketlenen Tomane, defansın da hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Bahadır topa son anda dokundu ve mutlak golü önledi.
37'nci dakikada sol kanattan Soner'in ortasına yükselen Yasin'in kafası auta çıktı.
45'inci dakikada ceza sahası önünden kullanılan serbest vuruşta Owusu'nun şutu kaleci Nurullah'ta kaldı.
47'nci dakikada gelişen kontra atakta defansın arkasına sarkan Owusu'nun şutunu kaleci Nurullah son anda önledi.
53'üncü dakikada ceza sahası dışından şutunu çeken Zahid'in vuruşunu Nurullah kornere çeldi.
62'nci dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası önünde topu önünde bulan Savicevic'in şutu, defanstan sekerek direğin dibinden kornere çıktı.
71'inci dakikada Fofana'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Yasin'in kalecinin üzerinden şutu ağlarla buluştu: 1-0.
90+5'inci dakikada Cihan'ın kullandığı kornere iyi yükselen Berk, topu ağlara gönderdi: 2-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-0 Yılport Samsunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
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