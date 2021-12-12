12 Aralık 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Bursaspor’da Özcan Bizati dönemi sona erdi!

Bursaspor’da Özcan Bizati dönemi sona erdi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'da teknik direktör Özcan Bizati ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüp bu sezon 3. kez hocasını değiştirdi.

Bursaspor Kulübü, bu sezon 3. kez teknik direktör değişikliğine gitti. Yeşil-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Özcan Bizati ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlılardan yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Özcan Bizati ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Fatih Tekke'nin yerine göreve gelen Özcan Bizati'nin Bursaspor kariyeri ligde 9 maç sürdü. Bizati yönetiminde yeşil-beyazlılar 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.

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