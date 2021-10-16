16 Ekim 2021, Cumartesi
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Maçtan dakikalar
4. dakikada ceza sahası içine atılan topla buluşan Onur'un vuruşunda kaleci Çağlar meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası dışında topu alan Camara'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada Uğur'un sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
42. dakikada sağ taraftan Kozulj'ın ceza sahası içine açtığı ortada Yiğithan'ın elle müdahalesi sonrası hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada beyaz noktanın başına geçen Umut Bulut topu filelere yolladı. 1-2
75. dakikada sağ taraftan Oğuz'un ortasında ceza sahası içinde Napoleoni'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
Ümraniyespor 2-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig’in 9. haftasında Ümraniyespor, evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Müsabaka 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Ümraniyespor'un gollerini 18. dakikada Camara ve 75. dakikada Napoleoni kaydederken, Eyüpspor'un sayıları ikincisi penaltıdan olmak üzere 19. ve 43. dakikalarda Umut Bulut'tan geldi. | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
4. dakikada ceza sahası içine atılan topla buluşan Onur'un vuruşunda kaleci Çağlar meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası dışında topu alan Camara'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada Uğur'un sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
42. dakikada sağ taraftan Kozulj'ın ceza sahası içine açtığı ortada Yiğithan'ın elle müdahalesi sonrası hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada beyaz noktanın başına geçen Umut Bulut topu filelere yolladı. 1-2
75. dakikada sağ taraftan Oğuz'un ortasında ceza sahası içinde Napoleoni'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
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