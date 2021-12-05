Denizlispor 1-3 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bursaspor 3 maç sonra kazandı!
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 3-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.
Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altaş Denizlispor evinde Bursaspor'a 3-1 yenildi. Konuk Bursaspor 35'inci dakikada Bruno ile gol perdesini açtı. Mücadelenin 40'ıncı dakikasında Alasgrov farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı Bursaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Yeşil-beyazlılarda Matavz 59'uncu dakikada skoru 3-0 yaparken, Darri 61'inci dakikada Denizlispor'un tek golünü kaydetti. Bu sonucun ardından Bursaspor 17 puana yükseldi, Denizlispor ise 15 puanda kalarak ateş hattına girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
35'inci dakikada Bursaspor gol perdesini açtı. Acalotse'nin pasında Bruno'nun ceza sahasında çektiği şutta top kalecinin elinden sekip ağlarla buluştu: 0-1.
40'ıncı dakikada fark ikiye çıktı. Ani gelişen Bursaspor atağında Namık Alasgarov, çalımlar atarak ceza sahasında sert vurdu, top filelere gitti: 0-2.
59'uncu dakikada Bursaspor golleri üçledi. Hızlı gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içinde Matavz'ın vuruşunda yeşil-beyazlılar bir kez daha gol sevinci yaşadı: 0-3.
61'inci dakikada Denizlispor'un korner vuruşundan sonra Aissati'nin asistinde topla buluşan Darri uzak köşeye vuruşunda gol oldu: 1-3.
Mücadele Bursaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: DHA
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