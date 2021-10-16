16 Ekim 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Royal Hastanesi Bandırmaspor 1-2 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaragücü Bandırma’da kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri, Erdem Özgenç ve Yusuf Abdioğlu kaydetti. Bandırmaspor'un golü ise Guido Koçer'den geldi. | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Müsabakanın 49. dakikasında ev sahibi ekipte Akabueze, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ramazan Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 76 Pucko), Keny, Okan Alkan, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 70 Levent Ayçiçek), Akabueze (Dk. 70 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Gökay Güney

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Abdullah Durak (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Pinto, Eren Derdiyok (Dk. 74 Nadir Çiftçi), Ariyibi (Dk. 66 Owusu), İshak Çakmak, Zahid (Dk. 74 Chahechouhe), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 83 Cem Ekinci)

Goller: Dk. 17 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Erdem Özgenç, Dk. 84 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı Kart: Dk. 90+4 Nadir Çiftçi (MKE Ankaragücü)

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