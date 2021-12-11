Bursaspor 1-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bursa ile Manisa yenişemedi!
TFF 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele, iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor sahasında Manisa FK'yı ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle son buldu.
Bursaspor'un golünü 51. dakikada Alasgarov kaydetti. Manisa'nın golü ise 78'de Tabekou'dan geldi.
Bu sonucun ardından Bursaspor 18 puana yükseldi. Manisa FK ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 18 puana ulaştı.
Ligin 17. haftasında Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Manisa FK ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Elton Acolatse'nin ceza sahası dışından vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.
24. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Demba Diallo'nun sert şutunda kaleci Erhan Erentürk topu güçlükle kurtardı.
29. dakikada Tim Matavz, rakibini iyi ekarte ederek ceza sahasına doğru sokuldu. Kalesinden uzaklaşan kaleciyi de önünde gören Tim Matavz, aşırtma vuruş yaptı. Ancak top üstten auta gitti.
45+1. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde vuran Tim Matavz'ın sert vuruşu üstten auta çıktı.
45+2. dakikada sol çaprazda topla buluşan Elton Acolatse'nin vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
51. dakikada Massimo Bruno'nun ceza sahası içinden kale önüne çevirdiği topa boşta dokunan Namiq Alasgarov takımını öne geçirdi. 1-0
78. dakikada oyuna sonradan giren Serge Tabekou, ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde buldu ve sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1
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