06 Ekim 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Manisa FK'da teknik direktör adayları İbrahim Üzülmez ve Yalçın Koşukavak!

İbrahim Üzülmez 14 ay sonra dönüyor! Yeni takımı...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Serkan Özbalta'nın istifası sonrasında teknik direktör arayışlarına başladı. Manisa temsilcisinde gündeme gelen isimler ise İbrahim Üzülmez ve Yalçın Koşukavak. İşte detaylar...

TFF 1. Lig'e 3'te 3 yaparak harika bir giriş yapan Manisa FK, ardından oynadığı 5 maçta da mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Serkan Özbalta, 3-2'lik Eyüpspor yenilgisinin ardından istifa etti. Manisa FK yönetimi, Özbalta'nın istifasını kabul ederken teknik direktör arayışları da derhal başladı.

İLK ADAY YALÇIN KOŞUKAVAK

Manisa ekibinde gündeme gelen ilk isim Yalçın Koşukavak oldu. Sezona Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da başlayan Yalçın Koşukavak, henüz ilk haftada alınan 3-0'lık Altay mağlubiyeti sonrası görevinden ayrılmıştı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ 14 AYDIR BOŞTA

Manisa FK'nin gündemine gelen diğer isim ise İbrahim Üzülmez. Geçen sezon takım çalıştırmayan İbrahim Üzülmez, 2019-20 sezonunun 29. haftasında Ankaragücü'nün başına geçmiş ve sezon sonuna kadar başkent ekibinde görev almıştı. 3 Ağustos 2020 tarihinde Ankaragücü'nden ayrılan İbrahim Üzülmez, bu tarihten beri boşta.

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