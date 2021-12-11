İstanbulspor 2-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İstanbulspor evinde galip!

TFF 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

TFF 1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünl��ğüyle sonuçlandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Eslem Öztürk ve 72'de İbrahim Yılmaz kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise 51. dakikada Umut Bulut'tan geldi.

İstanbulspor bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanmış oldu ve 23 puana yükseldi. Eyüpspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 27 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında İstanbulspor deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

51. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

53. dakikada Melih Kabasakal'ın ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte Valon Ethemi topu İbrahim Yılmaz'a indirdi. İbrahim'in pasında penaltı noktası yakınında topu alan Eslem Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

71. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın attığı uzun pasta defansın arkasına sarkan Pa Dibba'nın ceza sahası içine sol taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

72. dakika sol taraftan Ali Yaşar'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz kafayla meşin topu ağlara gönderdi. 2-1

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