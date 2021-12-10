Kocaelispor 2-0 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini Abdoulaye Cisse ve Mouhamed Diop'un golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile BB Erzurumspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 39. dakikada Abdoulaye Cisse ve 87. dakikada Mouhamed Diop'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kocaelispor bu sonuçla puanını 23'e yükseltti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan BB Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, 14 Aralık Salı günü saat 19.00'da Altınordu deplasmanına konuk olacak. BB Erzurumspor ise aynı gün saat 13.30'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ