17 Ekim 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Manisa FK 0-3 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adanaspor 4 hafta sonra kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Manisa FK'yı 3-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Turuncu beyazlılara galibiyeti getiren golleri 8 ve 32. dakikalarda Ognjen Ozegovic ve 81. dakikada Celil Yüksel'den geldi.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor, deplasmanda Manisa FK ile karşılaştı.

Galibiyete hasret iki takımın mücadelesinde kazanan taraf 3-0'lık skorla Adanaspor oldu.

5 maçtır puan alamayan Manisa FK'nın galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, 4 haftadır kazanamayan Adanaspor bu maçla birlikte şanssızlığını kırdı.

Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta Adanaspor'a galibiyeti getiren goller 18 ve 32. dakikalarda Ognjen Ozegovic ve 81. dakikada Celil Yüksel'den geldi.

Bu sonucun ardından puanını 9'a yükselten 13. sıraya yükseldi. Sezona 3 galibiyetle başladıktan sonra galibiyet alamayan Manisa FK da 9 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Adanaspor deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Manisa FK da, Ankaragücü'ne konuk olacak.
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