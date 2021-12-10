10 Aralık 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği 1-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Birliği galibiyet serisini sürdürdü!

G.Birliği galibiyet serisini sürdürdü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.12.2021

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

TFF 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Başkent temsilcisi mücadeleyi 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 88. dakikada Metehan Mert kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği galibiyet serisi 3 maça çıkardı ve 23 puana yükseldi. Denizlispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 15 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşacak. Denizlispor ise Menemenspor'a konuk olacak.

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